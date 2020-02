Non hanno più notizie da una settimana, paura a Cossato per un anziano

Tanto allarme per nulla. Meglio così. Stamattina intorno alle 10 i famigliari di un anziano, residente a Cossato in via Martiri, hanno allertato i soccorsi per non aver più notizie del parente da una settimana. Si è temuto il peggio. Attimi di paura fino al momento in cui sono arrivati i Vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e la pattuglia dei Carabinieri della locale stazione. Una volta entrati nell'alloggio i soccorsi hanno constatato che l'uomo non era in casa.