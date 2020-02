E' stata sorpresa alla guida della sua auto in completo stato di ubriachezza mentre stava percorrendo il centro del paese di Strona. La donna, fermata ad un controllo, da alcune testimonianze, si sarebbe infuriata per doversi sottoporre ai controlli di rito, risultati poi positivi all'alcol.

Per questi motivi ora la biellese sarebbe stata denunciata per guida in stato di ebbrezza oltre al possibile sequestro del mezzo e al ritiro immediato della patente di guida.