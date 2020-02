Biella - Auto in contromano nella rotonda di Chiavazza. Ferita una donna di 67 anni - FOTO

Una donna di 67 anni è rimasta ferita nell'incidente, successo intorno alle 7,30 di oggi lunedì 10 febbraio, alla rotonda di Biella Chiavazza che immette sul ponte della tangenziale. Saranno gli agenti della Polizia stradale a confermare la dinamica dello scontro. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che una Fiat Panda con al volante un uomo di circa 70 anni, per cause da verificare, mentre stava procedendo dal centro città verso Vigliano, abbia tirato dritto e sia passato sopra lo spartitraffico in erba per poi andarsi a schiantare contro la Fiat Punto guidata dalla 67enne che stava procedendo regolarmente all'interno della rotonda.

L'esito dell'alcol test effettuato dai poliziotti è risultato negativo. La donna è stata soccorsa dall'ambulanza medicalizzatata del 118 per poi essere trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Traffico rallentato per oltre un'ora per permettere le operazioni di soccorso.