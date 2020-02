90enne cade in casa e non riesce più a rialzarsi: soccorsa da 118 e Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a Chiavazza. Questa mattina, intorno alle 7.30, in via della Vittoria, una signora di circa 90 anni sarebbe caduta all'interno della propria abitazione non riuscendo più a rialzarsi. Sul posto si è precipitata una squadra che ha provveduto ad aprire la porta d'ingresso consentendo così l'accesso ai sanitari del 118. Quest'ultimi hanno prestato le prime cure del caso all'anziana rimasta sempre cosciente; in seguito è stata trasportata all'ospedale di Ponderano per i successivi accertamenti.