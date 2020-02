Negrita in visita al Birrificio Elvo. Grande sorpresa a Graglia

Anche i Negrita fanno tappa nel Biellese. Ieri, il gruppo rock ha fatto visita al Birrificio Elvo, a Graglia, per incontrare l'amico e titolare Josif Vezzoli e gustare le birre made in Biella. “Siamo amici da tanti anni – confida Vezzoli – Erano di ritorno da un concerto a Torino e quando possono vengono a trovarmi. È stata una piacevole sorpresa”. Paolo “Pau” Bruni e gli altri membri della band si sono fermati qualche ora visitando lo stabilimento e ammirando le bellezze della Valle Elvo. Al termine, uno scatto tutti insieme per celebrare il momento.