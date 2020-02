Giovani, famiglie e bambini: Il Carnevale di Verrone riunisce tutto il paese FOTOGALLERY

Tre giorni di festa che ha coinvolto tutto il paese. È il Carnevale organizzato dalla Pro Loco e dal comitato a Verrone, che ha preso il via lo scorso venerdì 7 febbraio con la serata organizzata dai giovani coscritti del 2001. Sabato, invece, pomeriggio dedicato ai bambini con la regia degli animatori dell'oratorio mentre la sera è andato in scena "Il Cervellone", il quiz show numero 1: un momento per le famiglie a cui hanno partecipato 22 squadre, che dopo l'apericena delle 19 si sono divertite e sfidate nel gioco, proposto dal comitato organizzatore per la prima volta. A fine serata, i "grandi" hanno lasciato spazio ai più giovani, che si sono scatenati sulla pista della balera al suono delle canzoni del momento.

Domenica giornata piena. Al mattino la sfilata, che ha coinvolto alunni e maestre della scuola dell'infanzia e della primaria con la presenza della Compagnia del Baule e del mago Mister Ale. Nel frattempo gli organizzatori si sono dati ai fornelli per preparare la gustosa fagiolata, cucinata in 33 paioli e distribuita dalle 12. A seguire si è svolto il pranzo, durante il quale è stato nominato il nuovo presidente del comitato, Chiara Uras. Nel pomeriggio, momento danzante dedicato ai "diversamente giovani" e alle 18 l'estrazione della lotteria.