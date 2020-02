Al Carnevale Benefico di Biella Vaglio animazione, giochi e tanto divertimento

Domenica 16 febbraio si riconferma l’appuntamento con il consueto Carnevale Benefico di Vaglio, organizzato dal Comitato del Carnevale di Vaglio in collaborazione con l’Associazione “Vaglio Cultura e Sport” e la scuola materna.

La classica fagiolata, come da programma, verrà distribuita già dalle 11.30 di domenica, presso il bar “El Borracho”, dove dalle 12.30, per chi lo desidera, potrà gustarsela assieme ad amici e a tutta la famiglia. Nel pomeriggio sarà il turno del divertimento per i più piccoli: il Grande Carnevale dei Bambini inizierà i suoi festeggiamenti dalle 14.30 presso la “casetta” dell’Area Verde del Rione Vaglio di Biella. Il ricavato del Carnevale Benefico sarà destinato interamente in beneficenza.