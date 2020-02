A Occhieppo Inferiore la polenta concia del "Cantun Sora" va a ruba: Distribuite oltre 700 porzioni FOTOGALLERY

Successo riconfermato per la polenta concia preparata dagli amici del Cantun Sora di Occhieppo Inferiore nella giornata di ieri, 9 febbraio. Numerosi i cittadini che si sono messi in coda per ricevere la propria porzione: in totale ne sono state distribuite circa 750, preparate in 8 grossi paioli. Gli organizzatori ringraziano l’amministrazione comunale, presente all'evento, don Fabrizio per la sua benedizione e tutti coloro che hanno partecipato. Appuntamento prossimamente con gli altri eventi organizzati dal Cantun Sora.