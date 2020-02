A Candelo nasce il Wecamp, i bambini a scuola di autonomia

Due giorni e una notte per avviare gradualmente i bambini all’indipendenza, scoprendo la libertà, nuovi amici e figure educative, lontani da mamma e papà: è questo l’obiettivo del Wecamp, la nuova proposta ideata dal Trovatempo di Candelo e gestito dalla Cooperativa Tantintenti; tre cicli di incontri a misura di bambino che prenderanno il via nei prossimi giorni.

Il primo appuntamento è già fissato per il weekend del 15 e 16 febbraio e sarà incentrato sul tema del cosmo e dell’astronomia, coinvolgendo una decina di bambini tra i 7 e gli 11 anni. «Sarà un’occasione per interrogarsi su un tema grande, l’universo» spiega Annalisa Perino, coordinatrice pedagogica del Trovatempo. «Stelle e pianeti non saranno più un mistero ma ci offriranno spunti di riflessione e scoperta».

Gli appuntamenti però non finiranno qui. In calendario, seguiranno gli incontri del 18 e 19 aprile dove verrà sperimentato l’apprendimento delle STEAM (Scienze Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica); l’altro invece, sarà previsto per il 30 e 31 maggio e vedrà protagoniste la musica, il teatro e la danza. La grande novità di questo progetto educativo sarà il pernottamento.

«Da qualche mese» aggiunge Annalisa Perino «abbiamo aperto le porte di Trovatempo in orario serale con il “Ristorante dei bambini”. Ma in notturna è la prima volta: abbiamo molta esperienza nell'organizzare camp nella natura, ma volevano farlo in un contesto urbano per farci raggiungere anche da chi non ha potuto partecipare ai campeggi lunghi».

L’attività inizierà il sabato mattina alle 9 e proseguirà per tutta la giornata, fino alla domenica mattina alle 11:30. «Dopo aver sistemato le proprie cose» anticipa la coordinatrice «ci saranno attività di conoscenza per stringere amicizia e prendere confidenza. Poi si entrerà nel vivo della tematica di questo weekend: il cosmo. Con attività esperienziali nuove, i bambini verranno coinvolti in attività magiche e speciali alla scoperta dei misteri dell'universo».

L’attività inserita nel progetto Community School, finanziato dall'impresa sociale “Con i Bambini” nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, vorrà essere anche sinonimo d’indipendenza per i bambini. Stare due giorni lontano dai genitori li farà crescere e farà aumentare la loro autostima facendo un’esperienza di un campeggio di qualità ma in un contesto piccolo e vicino a casa. Di certo non saranno del tutto da soli ma guidati e sorvegliati da educatrici che non li lasceranno mai. Inoltre stare lontani da casa per un breve periodo li aiuterà ad apprezzare di più la loro famiglia quando sarà il momento del rientro.

Per maggiori informazioni: trovatempo@tantintenti.org – 342.1509719

Prenotazione entro martedì 11 febbraio - costo pasti 30 euro