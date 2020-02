Barriere architettoniche, lavori in corso a Biella: Ecco i principali cantieri in programma

Nuovo aggiornamento sui cantieri stradali in corso nella Città di Biella a partire da oggi, lunedì 10 febbraio. Nella prosecuzione del cantiere itinerante per l’abbattimento delle barriere architettoniche disagi alla circolazione veicolare nel quartiere del Piazzo.

Dalle 8,30 di oggi fino al termine dei lavori si rende necessaria la temporanea sospensione della circolazione in via Avogadro nel tratto compreso tra piazza Cucco (esclusa) e il civico n. 33, sono previsti interventi di cantiere nell’area di Porta della Torrazza. La ditta incaricata installerà le necessarie presegnalazioni informative al Bottalino, alla rotatoria di via Cavour/Ramella Germanin e in via Mentegazzi.

Per lavori straordinari di riparazione per via di una perdita alla rete fognaria, sempre a partire da oggi e fino al 14 marzo si renderà necessaria la sospensione della circolazione di via San Filippo. Il tratto interessato è compreso tra via Italia e il civico n.9 di via San Filippo. Valutati questi lavori, sarà istituito un doppio senso di circolazione in via Duomo, nel tratto compreso tra via Italia e Battistero.

Attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata che verranno posti nella zona interessata. Fino al 29 febbraio, come indica l’ordinanza n.89 del 6 febbraio, è previsto un restringimento della carreggiata in via Trento, nel tratto compreso tra viale Roma e via Piave. In questo caso l’azienda Bazzani dovrà eseguire degli allacci.

Proseguono poi i lavori da parte della ditta Engie per l’estensione della rete del teleriscaldamento. Operai al lavoro in via Trieste e via Zara, da oggi al 20 marzo è istituita la temporanea sospensione della circolazione stradale in via Zara (solo corsia nord). A seguire, i lavori coinvolgeranno la corsia sud. Attenzione all’istituzione nell’area di divieti di sosta con rimozione forzata. Sempre per lavori di estensione della rete del teleriscaldamento #infotrafficBI ricorda poi la prosecuzione dei cantieri lungo la corsia nord di viale Roma.

Infine, nella giornate del 15 e 16 febbraio, per interventi eseguiti da privato, è prevista la temporanea sospensione della circolazione in via Orfanotrofio nel tratto compreso tra via Italia e il civico 2.