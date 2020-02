Nova Estetica Specialistica di Biella celebra l’amore per sé stessi

San Valentino si avvicina: il 14 Febbraio è il giorno dell’amore, non solo per gli altri, ma anche per sé stessi. Nova Estetica Specialistica di Biella, volendo rendere più splendente la bellezza innata di ogni donna, ha deciso di festeggiare questo San Valentino in onore dell’amore per sé e per il proprio corpo.

Da sempre attento e professionale, lo staff di Nova Estetica Specialistica, attraverso le migliori tecnologie, mantiene la qualità dei suoi trattamenti, unita ad ottimi risultati, certi e duraturi, anche grazie a percorsi altamente personalizzati. Tra le diverse offerte proposte dal centro di Biella possiamo trovare: la veicolazione transdermica, la radiofrequenza viso, l’ultrasuono al viso e il rimodellamento braccia.

Presso il Centro Nova Estetica Specialistica di Biella, in occasione di San Valentino, nel mese di febbraio per tutti i lettori di Newsbiella in esclusiva una consulenza personalizzata, un primo trattamento gratuito e successivamente, per chi desidera proseguire, uno sconto del 30% su qualsiasi programma viso, corpo, ed epilazione laser.

Per maggiori informazioni: Via Costantino Crosa, 12 A, Biella – Tel. 015 0156714