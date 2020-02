Valdilana, sondaggio tra i cittadini per il servizio bus

Sondaggio trasporti a Valdilana per creare un servizio bus interno al nuovo Comune. Nei municipi, ma anche sul sito del Comune, è a disposizione un modulo anonimo da compilare e poi riportare dove vengono chieste alcune informazioni sulle abitudini dei trasporti e sulle necessità per andare poi a proporre un servizio su misura.

A Trivero infatti è già presente un servizio di trasporto a chiamata seguito da una associazione di volontariato, l’idea è di proporre un modello simile anche alle altre tre municipalità. Viene chiesto per esempio quali sono le necessità di spostamento: andare in farmacia, al mercato, a fare la spesa, allo sportello Asl. Viene ancora chiesto quali sono i centri che maggiormente si frequentano: Crocemosso, Valle Mosso, Soprana, Trivero, Ponzone. Le informazioni raccolte saranno elaborate e quindi serviranno per realizzare un progetto a misura del territorio.