Premio storie di alternanza, al via la prima sessione 2020

C'è tempo fino al prossimo 20 aprile per partecipare alla sessione del primo semestre 2020 del Premio Storie di Alternanza, l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai percorsi formativi ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado, premiando i migliori racconti video delle esperienze di alternanza.

Sono confermate le modalità operative di iscrizione al Premio, con l'invio da parte degli istituti scolastici delle candidature online, tramite la piattaforma web www.storiedialternanza.it corredate della documentazione richiesta (domanda, link video, sintesi progetto, liberatorie ed eventuale candidatura del tutor esterno).

I progetti inseriti verranno esaminati a livello locale dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli e i vincitori potranno accedere alla selezione nazionale, gestita da Unioncamere. Anche per questa sessione la Camera di Commercio di Biella e Vercelli mette a disposizione per la parte locale del concorso un montepremi di 3mila euro (1.500 per le scuole della provincia di Biella e altrettanti per quelle della provincia di Vercelli) destinato sia ai licei che agli istituti tecnici. Per la fase nazionale Unioncamere mette invece a disposizione, per ogni semestre, 10mila euro.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della CCIAA (www.bv.camcom.gov.it – sezione Giovani e lavoro - Alternanza Scuola Lavoro) o telefonare ai numeri 015.3599371/354 o 0161.598242/303.