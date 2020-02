Ordinanza anti-bivacchi a Biella, la Polizia locale emette il primo provvedimento

A seguito dell’ordinanza anti-bivacchi firmata dal sindaco Claudio Corradino lo scorso mercoledì (5 febbraio) la Polizia locale ha emesso la prima sanzione. Nel pomeriggio di domenica, durante un normale controllo del territorio, la pattuglia della Polizia locale è intervenuta all’interno dei giardini Zumaglini e ha multato una persona colta in stato di manifesta ubriachezza e in possesso di contenitore di bevande alcoliche in vetro al di fuori degli spazi degli esercizi autorizzati.

La Polizia locale ha sanzionato la persona interessata con una multa di 50 euro, oltre all’ordine di cessare immediatamente la condotta illecita. A segnalare alla pattuglia il fatto una cittadina che circolava in piazza Vittorio Veneto. In caso di ulteriori segnalazioni da parte dei cittadini sarà cura del comando di Polizia locale intensificare i controlli nella zona.

Al momento sono già stati programmati dei passaggi sia ai Giardini Zumaglini sia in piazza Casalegno. Spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giacomo Moscarola: “L’ordinanza è in vigore e va rispettata. In attesa del nuovo regolamento di Polizia urbana gli agenti hanno uno strumento per sanzionare i comportamenti illeciti. Proprio come accaduto nella giornata di domenica. Non ci sarà tolleranza su questi comportamenti”.