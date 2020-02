Poldo cerca qualcuno da amare

Appello urgente per Poldo. Ama stare all'aperto, diventa un cane molto equilibrato e sereno, non soffre se rimane solo. Sicuramente l'adozione migliore è casa con giardino o cortile dove possa avere una zona di riparo o cuccia. Non ama stare chiuso in casa, quindi è un cane che non soffrirebbe fuori con un buon riparo. Per lui cerchiamo una persona che voglia venirlo a conoscere e farsi conoscere dal cane.

Poldo ha 2 anni, vaccinato e sano, taglia media, incrocio border collie. No gatti. No bambini. No persone anziane. Sicuramente sono consigliate persone con esperienza di cani di taglia media/grande che hanno la sensibilità di capire la sua diffidenza, che dopo pochi incontri svanisce. Dopo la conoscenza verrete seguiti gratuitamente, per il tempo necessario, nell'inserimento in casa. Si trova a Biella.

Per info: 335.1739075, 340.3926065 e 340.3770898.