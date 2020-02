Lavori in corso a Miagliano: ecco l'elenco degli interventi e delle vie interessate

Lavori in corso a Miagliano. Da domani, lunedì 10 febbraio, fino al termine degli interventi, sarà attivo un cantiere di manuntenzione sugli alvei del rio delle Masche. Lo stesso Comune sulla sua pagina online consiglia molta attenzione in via E.Toti, all'altezza del cimitero, ad eventuali lavoratori e macchine operatrici in movimento. Martedì 11 febbraio, invece, dalle 9.30 alle 12, la strada comunale di via Lanati (strada per frazione Case Code a Sagliano Micca) sarà chiusa al traffico per lavori.

Infine, giovedì 13 febbraio il gestore E-distribuzione, a causa di interventi tecnici manutentivi, sospenderà l'erogazione di energia elettrica dalle 8.30 alle 15.30. Di seguito sono indicate le vie e i civici che saranno interessati dall'interruzione: via IV Novembre dal civico 1 a 19 e dal civico 2 a 8; piazza Martiri della Libertà civici 2, 3 e 8; viale Rimembranza civici 8 e 9; via P. Lanati civici 1,2 e 5; via Rè civici 1,2 e 3 e via E.Toti da civico 1 a 7.