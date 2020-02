Winter Brich, lo sbarco del mille a Valdengo nel segno di Ferrarotti e delle cugine Selena e Angelica Bernardi FOTO

Lo sbarco dei mille nelle campagne di Valdengo in una mattinata fredda ma tutto sommato molto accettabile. Il 4° trail, 23k, vede il dominio di Alessandro Ferrarotti e Francesco Nicola (entrambi Climb Runners) con il tempo di 1h32'19 davanti al compagno di team Roberto Di Pasquali 1h37'40. In campo femminile grande performance di Selena Bernardi che chiude la gara in 1h55'33 lasciandosi alle spalle un'atleta del calibro di Chiara Giovando (Atl. Monterosa) 1h56'56. Il terzo gradino del podio lo conquista a circa 6' di distanza Natalie Francesca White 2h02'12. Quarta un'altra biellese tesserata per Gaglianico '74, Cecilia Corniati 2h07'20.

Nella corta 13k vince Daniel Borgesa (Valsusa) in 48'06 davanti al biellese Andrea Nicolo (Climb Runners) 49'08 e Gabriele Gazzetto (Climb Runners) 51'33. In campo femminile ancora una biellese sul tetto della gara, Angelica Bernardi (Climb Runners) 59'09. Il podio è completato da Elena Cristina Masili (Casterun) 1h06'10 e Giorgia Ganis (Pont Saint Martin) 1h07'52.

Grande partecipazione all'edizione 2020 dell'ormai classico trail che, nella lunga, accarezza molti paesi del Biellese: 500 iscritti alle due competitive 23 e 13 k, 350 alla non competitiva 9K con molti camminatori, una cinquantina di bambini delle scuole elementari e medie e una ventina di ragazzi nella corsa di 5 chilometri delle scuole superiori. Un successo incredibile se pensiamo che questa corsa ha alle spalle solo tre anni ma anche la conferma che il Biellese piace per questi tipi di trail anche in riferimento alla recente gara in notturna, anch'essa con record di iscritti. Numerosi gli atleti provenienti da fuori provincia: tra questi, anche Mario Ramos, proveniente direttamente dal Perù.

Per la società più numerosa vince La Vetta Running con 26 iscritti davanti alla Pietro Micca Biella Running 18 e Gaglianico '74 con 16.