Tutto il calcio biellese: Rallenta la Chiavazzese, pioggia di gol per Cossato. Sandigliano al 3° posto

Risultati pirotecnici in Promozione. Il Città di Cossato fa 3-3 sull'ostico campo dello Sparta Novara portandosi in zona play off. Il Vigliano, invece, supera 2 a 1 il Valduggia e si porta a tre punti dalla capolista, Dufour Varallo, reduce dal successo interno con il Piedimulera.

In Prima Categoria, passo falso della Chiavazzese che, tra le mura amiche, viene bloccata sul 2-2 dalla Virtus Vercelli, fanalino di coda del girone. Rallenta anche il Ceversama, fermo sul 3-3 nel derby con la Valle Cervo Andorno. Il Ponderano esce sconfitto nell'altra stracittadina di giornata: a gioire Valdilana Biogliese con il punteggio di 2 a 0. Infine, le Torri Biellesi escono indenni dalla delicata straferta di Roasio e si avvicinano alla salvezza diretta.

In Seconda, Mongrando e La Cervo si avvicinano alle posizioni di vertice mentre il Gaglianico alza bandiera bianca nel derby. Pari per Fc Biella, a differenza del Lessona e dalla Valle Elvo Occhieppese, che vengono travolti rispettivamente dal Bajo Dora (3-0) e dal CGC Aosta (2-0). Il Pollone conquista la 3° vittoria in campionato, raggiungendo quota 12 punti. In Terza, cocente sconfitta del Masserano Brusnengo col Piemonte Sport. Esulta, invece, il Città di Sandigliano che doma il Canadà con un perentorio 3-0.

Promozione

Risultati del 19° turno

Dormelletto vs Arona 1-4

Bulé Bellinzago vs Briga 3-0

Sizzano vs Vogogna 0-0

Sparta Novara vs Città di Cossato 3-3

Valduggia vs Vigliano 1-2

Santhià vs Juve Domo 1-1

Bianzé vs Omegna 2-4

Dufour Varallo vs Piedimulera 1-0

Classifica

Dufour Varallo 42

Vigliano 39

Omegna 38

Bulè Bellinzago 33

Juve Domo, Briga e Città di Cossato 31

Sparta Novara 30

Valduggia 26

Santhià 24

Sizzano 22

Dormelletto 19

Bianzé 18

Arona 17

Piedimulera 16

Vogogna 6

Prima Categoria

Risultati del 19° turno

Orizzonti United vs Azeglio 2-0

Valle Cervo Andorno vs Ceversama 3-3

La Chivasso vs La Vischese 1-1

Strambinese vs Pro Palazzolo 1-0

Junior Pontestura vs Stay O' Party 0-2

Pro Roasio vs Torri Biellesi 0-0

Ponderano vs Valdilana Biogliese 0-2

Chiavazzese vs Virtus Vercelli 2-2

Classifica

Stay O' Party 42

Chiavazzese 41

Ceversama 36

Ponderano 35

La Vischese 33

Junior Pontestura 31

Pro Palazzolo 29

Strambinese e Orizzonti United 28

Valdilana Biogliese 22

Azeglio 21

Valle Cervo Andorno 19

Torri Biellesi 18

La Chivasso 16

Pro Roasio 15

Virtus Vercelli 8

Seconda Categoria

Risultati del 14° turno

Valchiusella vs Aosta Calcio 2-3

Chambave vs FC Biella 1-1

Gaglianico vs La Cervo 1-2

Bajo Dora vs Lessona 3-0

Montjovet Champdepraz vs Mongrando 0-1

Pollone vs Valdigne Montblanc 1-0

CGC Aosta vs Valle Elvo Occhieppese 2-0

Classifica

Bajo Dora 32

Mongrando e La Cervo 30

CGC Aosta 29

Gaglianico e Montjovet Champdepraz 26

Valchiusella 21

FC Biella e Aosta Calcio 18

Valle Elvo Occhieppese 14

Pollone 12

Lessona 8

Valdigne Montblanc 7

Chambave 3

Terza Categoria

Risultati del 16° turno

Fara vs Casalino 0-2

Canadà vs Città di Sandigliano 0-3

Masserano Brusnengo vs Piemonte Sport 1-2

Amatori Granozzese vs Sangermanese 3-2

Voluntas Novara vs Sporting Trecate 0-0

Villanova vs Virtus Mulino Cerano 0-1

Classifica

Virtus Mulino Cerano 37

Amatori Granozzese 32

Città di Sandigliano 31

Masserano Brusnengo 27

Casalino 26

Canadà 25

Lenta 22

Voluntas Novara 20

Piemonte Sport 17

Fara 16

Sporting Trecate 9

Villanova 8

Sangermanese 1