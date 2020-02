Scuola Pallavolo Biellese promossa a pieni voti, prezioso successo a Chieri

Prova di maturità superata per l'Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese che, al Comunale di Chieri, riesce a superare i padroni di casa col punteggio finale di 3 a 1. Gara insidiosa fin dalle prime battute di gioco, giocata punto su punto ad ogni set e con pochi errori su entrambi i fronti di gioco.

“Sapevamo che avremmo affrontato un'altra squadra rispetto al girone d'andata – analizza coach Barazzotto – Chieri è cresciuta molto e ha saputo metterci in difficoltà in alcuni momenti di gara. Siamo stati bloccati all'inizio ma, con l'andare dei minuti, non ci siamo mai scoraggiati mostrando grande pazienza. Inoltre, siamo stati bravi a lottare nei momenti duri e ho molto apprezzato la reazione dei miei giocatori. Un'ottima prestazione, in vista delle prossime sfide in campionato”.

Finsoft Chieri – Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese 1-3

Parziali: 21-25, 25-20, 21-25, 23-25.

Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese: Frison 7, Brusasca 1, Ricino 14, Marchiodi 10, Silvestrini 6, Guala 14, Vicario L. In panchina : Gallo 11, Rastello 0, Bagnasco 0, Santin NE, Roncati NE.