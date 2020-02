Rimonta amara per la Gilber Gaglianico, Toniolo: “Serie C non ti perdona nulla” FOTO

Amara sconfitta per la Gilber Gaglianico, superata in rimonta tra le mura amiche dal Sole di San Martino El Gall: 3 a 1 il risultato finale per una gara che si era messa sui giusti binari per le padrone di casa capaci di aggiudicarsi il primo set con grinta e assoluta determinazione. Nel secondo, sfida giocata punto su punto ma un paio di errori delle ragazze di coach Toniolo hanno pregiudicato il successo finale.

“Nel terzo i nostri avversari ci hanno arginati efficacemente – analizza Toniolo – ma nel quarto siamo rientrati in partita e, fino alla fine, abbiamo provato a vincerla. Sono dispiaciuto per il punteggio finale: lavoriamo bene in palestra ma in questo momento raccogliamo meno di quello che esprimiamo. La qualità e il coraggio ci sono ma ora dobbiamo migliorare il livello di attenzione per tutto l'arco di gara. Ogni errore e mancanza di coraggio costano il doppio in questa categoria. La Serie C non ti perdona nulla”.

Gilber Gaglianico – Sole di San Martino El Gall 1-3

Parziali: 25-22, 23-25, 13-25, 21-25.

Gilber Gaglianico: Gilardi 3, Marra 10, Salono 9, Masserano 3, Bullano 14, Saporito 4, Murdaca (L1), Marinello (L2). A disposizione: Cavaliere 2, Inglesi, Caretta NE, Recupero.