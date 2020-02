Orgoglio Fulgor, Piccirilli e Maiello affondano la Biellese nel derby FOTO

Un vittoria d'orgoglio per scacciare le nubi e guardare al futuro con maggior serenità. La Fulgor Valdengo supera nel proprio fortino la Biellese col punteggio di 2 a 0 (reti di Piccirilli e Maiello) portandosi a casa la stracittadina. Successo che avvicina la squadra allenata da Mellano alla zona play out, distante ora soli 4 punti. Per la Biellese, invece, si tratta della nona sconfitta in campionato su 19 partite: decimo posto in solitaria e zona rossa che si avvicina pericolosamente alla formazione laniera, con appena due punticini di margine.

Risultati del 19° turno

Pont Arnad Evanco vs Accademia Borgomanero 3-1

Borgovercelli vs Alicese Orizzonti 0-1

Borgaro Nobis vs Aygreville 3-1

Ro. Ce. vs LG Trino 2-0

FR Valdengo vs La Biellese 2-0

Pro Eureka vs La Pianese 1-1

Rivoli vs Oleggio 0-1

Città di Baveno vs Stresa 1-1

Classifica

Pont Arnad Evanco 39

Borgovercelli 36

Ro. Ce. e Aygreville 35

Borgaro Nobis 33

Alicese Orizzonti 32

La Pianese 27

Stresa e Oleggio 23

La Biellese 22

LG Trino 21

Accademia Borgomanero 20

Pro Eureka 19

Città di Baveno e Rivoli 18

FR Valdengo 14