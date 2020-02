Festa in casa Rally & Co: premiazioni ACI Sport per i piloti biellesi FOTO

Grande festa venerdì 7 e sabato 8 febbraio per la scuderia ponzonese Rally & Co. Si sono svolte infatti all'autodromo di Monza davanti ad una platea di centinaia di persone e piloti famosi le premiazioni nazionali ACI Sport per i campionati automobilistici 2019 nei quali la scuderia biellese è stata protagonista.

Prestigiosa vittoria della coppa scuderie nel campionato italiano rally autostoriche e con essa premiati i fautori che hanno consentito questo risultato: Marco Bertinotti e Andrea Rondi per la vittoria assoluta nel secondo raggruppamento; Marco Dell'acqua ed Alberto Galli premiati per la vittoria assoluta nel primo raggruppamento; Dino Vicario e Marina Frasson, vincitori di classe, e Luca Delle Coste con Franca Regis Milano.Vittoria prestigiosa anche nel campionato italiano velocità fuoristrada con il duo composto da Alberto Gazzetta e Denis Cortese vincitori assoluti mentre per la vittoria di classe hanno ricevuto l'ambita coppa Andrea Pizzato con Paolo Gazzetta e Paolo Magagnato in coppia con Sergio Callegari.