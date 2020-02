Crollo Botalla TeamVolley a Settimo

Nulla da fare per il Botalla Formaggi TeamVolley nella prima giornata di ritorno del campionato di serie D. A Settimo Torinese la Lilliput si conferma troppo solida e l'esito dell'incontro è un 3-0 per le padrone di casa (25-15, 25-21, 25-9). Coach Busancano si affida all’inizio a Lisa Fornasier in palleggio, con opposta Caratti, centrali Gaia Fornasier e Caramori, attaccanti Levis e Silvestrini, libero Ippolito.

Partenza positiva per le biancoblù che si portano in vantaggio 4-7 nel primo parziale, ma è un fuoco di paglia. Le torinesi prendono in mano le redini dell'incontro e con ottimi turni in battuta pareggiano, superano e chiudono la frazione 25-15. Secondo set con alcuni cambi in casa Teamvolley, ma la Lilliput continua a mettere sotto pressione la ricezione delle ospiti e ad imbrigliare le attaccanti biellesi. Dopo due time-out chiesti da coach Busancano, che prova tutte le frecce a sua disposizione, dal 18-6 inizia un lento recupero, che vede ridurre il punteggio finale (25-21) ancora a favore delle torinesi. Terzo set senza storia, Lilliput sfrutta l'inerzia a proprio favore chiudendo l'incontro con un ultimo parziale di 25-9.

LILLIPUT - BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-15, 25-21, 25-9

Tabellino Botalla Formaggi TeamVolley: Fornasier Lisa 1, Lorenzon 1, Silvestrini 8, Caratti 2, Levis 4, Bognetti n.e, Biasin 5, Perucca 2, Caramori 1, Fornasier G. 3, Ippolito (L), Fantini (L), Rastello 0. All. Busancano.