Bonprix TeamVolley riparte di slancio, Gaito e compagne s’impongono a Venaria per 3-1

La bonprix TeamVolley riparte con una vittoria. Nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C, sfruttata la sosta per ricaricare le batterie, le biancoblù escono da Venaria con i tre punti in tasca (1-3: 23-25, 25-23, 17-25, 24-26). La dodicesima vittoria stagionale (la sesta in trasferta) è arrivata al termine di una buona partita in cui coach Fabrizio Preziosa non aveva a disposizione Zatta e Barbonaglia. Così il tecnico schiera Biassoli in palleggio con opposta Loro Piana; Gualinetti e Peracino in banda, Gaito e Perissinotto centrali, libero Cimma.

La sfida è stata equilibrata in tutte le frazioni, con l’unica eccezione del terzo set, in cui le cossatesi hanno preso fin dalle prime battute il largo (5-8, 8-16 e poi 13-21). I troppi errori in battuta sono costati cari nella seconda frazione, persa sul filo di lana. Nel quarto, sotto 23-21, la svolta è stata data dal cambio di palleggio (effettuata qualche punto prima quando Biassoli si era innervosita dopo aver subito un paio di fischi di doppio palleggio) con Daffara brava a servire nella maniera migliore le compagne. Solita prova di grande valore per Leti Gualinetti, top scorer con 18 punti.

VENARIA REAL VOLLEY - BONPRIX TEAMVOLLEY 1-3

Parziali: 23-25, 25-23, 17-25, 24-26

Tabellino bonprix TeamVolley: Biassoli 3, Gualinetti 18, Loro Piana 8, Balzano 0, Gaito 16, Peracino 10, Daffara 0, Fabbro 1, Cimma L1, Perissinotto 6. All. Preziosa.

IL COMMENTO DI COACH PREZIOSA

«Questa vittoria è un gran bel segnale. Senza due giocatrici (Zatta out per infortunio, Barbonaglia era in gita), con Cimma rientrata solo da pochi giorni, aver portato a casa tre punti vuol dire tanto. Fabbro è stata decisiva nel primo set, servendo l’ace sul 24-23, dopo che avevamo condotto bene, pur lasciando qualche difesa, ma le ragazze sono state brave a gestire. Abbiamo pagato un po’ l’inattività e il fatto di non aver potuto lavorare come al solito sia per le assenze (infortuni), sia per lo stop del campionato. Bene Perissinotto: per la prima volta chiamata a giocare un match intero è stata precisa, ha tenuto caratterialmente, dando un ottimo apporto. E’ stata l’emblema del lavoro di gruppo e di squadra fatto in questi mesi».