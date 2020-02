Biella di corsa: Il 15 febbraio gran ritorno della Karneval Run

Il Carnevale di Biella propone, sabato 15 febbraio, la corsa podistica Karneval Run nel cuore di Biella, giunta quest'anno alla sua quarta edizione. Teatro della competizione sarà ancora una volta il centro commerciale "I Giardini" (dove si trova il supermercato Esselunga) che ospiterà nel piazzale Casalegno la partenza e l'arrivo delle competizioni. La prova agonistica sarà preceduta dalla non competitiva con la presenza delle scuole biellesi che, come già avviene al Circuito Città di Biella, si spartiranno sulla base di una classifica per quantità, un montepremi di 1500 euro, messo a disposizione dalla direzione del centro commerciale "I Giardini".

Il programma gare prevede alle 15,30 la camminata ludico motoria alla quale si potrà partecipare anche in maschera. La prova di circa 3.5 Km prevede la ripetizione di due volte dell'anello cittadino. Alle 16,00 la prova agonistica di circa 5 km equivalenti a 3 giri dell'anello.

Una nuova sfida organizzata da GAC Pettinengo - Biella Sport Promotion, Biella Running in collaborazione con il Comune di Biella ed il centro commerciale "I Giardini".

Il montepremi dedicato alla Karneval School, per le scuole più numerose, è così suddiviso. 1° premio 500 euro, 2° premio 300 euro, 3° premio 200 euro, dal 4° all’8° premio 100 euro.

Dice l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino: “Voglio rivolgere un particolare ringraziamento agli organizzatori e al centro commerciale I Giardini per come credono e per come sono pronti a rilanciare questa manifestazione. La Karneval School è un valore aggiunto all’interno del Carnevale di Biella: ci sono state delle defezioni ma anche delle buone novità, come questa, che ampliano l’offerta del calendario”.

L’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone ha avviato contatti per una diffusione capillare dell’evento in tutti gli istituti scolastici del territorio: “Abbiamo visitate le scuole consegnando un segna libro dedicato alla Karneval Run, proprio per invitare i ragazzi a partecipare. Per gli studenti la corsa sarà gratuita e saranno gli attori protagonisti per far vincere la loro scuola. Ringrazio in particolare il centro commerciale I Giardini per il grande sostegno nel volger coinvolgere i bambini”.

Dice l’organizzatore Claudio Piana della Biella Sport Promotion: “Quando abbiamo varato il progetto volevamo unire il carnevale, la corsa e il mondo della scuola. Come facciamo per il Circuito Città di Biella è un piacere dare una mano alle scuole, con il centro commerciale “I Giardini” ci siamo trovati subito in sintonia. E’ bello fare qualcosa tutti insieme per la città e per i nostri giovani”.

Per il centro commerciale I Giardini dice il direttore Marco Verpelli: “Il centro commerciale “I Giardini” è felice di poter contribuire al calendario del Carnevale di Biella, dando un sostegno per la sfilata e in particolare per la Karneval Run che è un’occasione di aggregazione per i giovani e le scuole”.