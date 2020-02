Basket, Fanton Cossato sul campo di Rivarolo per vendicare il -22 dell'andata

Vendicare il -22 (57-79) subito all'andata al Pala BonPrix di Biella e continuare la marcia solitaria in vetta alla classifica. Sarà una partita dalle motivazioni extra per il Fanton Cossato quella in programma per le 18 di oggi, domenica 9 febbraio, a Ivrea contro Rivarolo.

Dopo un ultimo turno di campionato favorevole (successo contro Rivalta e contemporanee sconfitte delle inseguitrici Arona e Piossasco), il Teens non vuole concedersi passi falsi: "I risultati delle avversarie ci hanno agevolato - ammette coach Gianpiero Bertetti - e quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici rappresentano un buon margine. Ma sappiamo che basta affrontare le partite senza la massima concentrazione per fare brutte figure. Spero che contro Rivarolo i ragazzi tengano bene in mente la pesante sconfitta dell'andata e riescano a trarre motivazioni extra da quel -22".

Per Cossato alle porte una settimana importante nella corsa al primo posto, con tre partite in otto giorni: dopo la trasferta di Ivrea infatti il Teens giocherà mercoledì sera alle 21,15 al Pajetta contro Chivasso, mentre domenica prossima alle 18,30 è in programma la super sfida sul parquet di Piossasco, seconda in classifica a pari merito con Cuneo.