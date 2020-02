Arcieri Biella top, 2° posto di categoria a Cantalupa

Arcieri Biella sempre più protagonisti. A Cantalupa si sono svolti i Campionati regionali, preambolo agli Italiani di Rimini, a cui ha preso parte la squadra femminile Master formata da Baietto, Pivaro e Revera. Quest'ultima è riuscita a portare a casa un grande secondo posto di categoria. Poca fortuta, però, negli scontri per gli assoluti ma onore al merito per aver raggiunto un grande obiettivo, in attesa del Super Bowl di scena a Rimini.