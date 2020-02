"Esplora il Biellese passo dopo passo" con Aima Biella, aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni per "Esplora il Biellese passo dopo passo", le passeggiate alla scoperta del territorio biellese con Aima Biella. Ad accompagnare i presenti nell'esplorazione sarà la guida ambientale ed escursionistica Marco Macchieraldo, "il Macchie", che da anni collabora con AIMA Biella e il centro Mente Locale.

"Esplora il Biellese passo dopo passo" si terrà sempre di venerdì, una volta alla settimana, con partenza dal centro Mente Locale di via Gramsci a Biella alle 14.15 e rientro verso le 16.30. Al termine di ogni passeggiata è prevista una sosta alla Caffetteria di Mente Locale oppure in aziende agricole o punti-ristoro nelle varie località esplorate.

Per partecipare basta la voglia di passeggiare in compagnia, scarpe e abbigliamento comodi. L'esercizio fisico moderato ma costante e soprattutto il muoversi in compagnia sono fattori che possono aiutare a migliorare la qualità della vita e a far stare meglio anche la memoria.

Iscrizioni e informazioni entro il 20 febbraio alla segreteria di Mente Locale 015401767 (aperta da lunedì a venerdì dalle 09 alle 17) o all'email mentelocale.aima@gmail.com.