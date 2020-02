Dal Nord Ovest - Tragedia in montagna: scivola e cade durante una gita di scialpinismo. Muore donna

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno recuperato questo pomeriggio la salma di una scialpinista deceduta nei pressi del Monte Frisson in Valle Vermenagna. La donna, classe 1974, era partita da Limonetto, frazione di Limone Piemonte, con una comitiva di amici per l'ascensione che prevede la salita con sci e pelli di foca e un tratto finale con ramponi e piccozza.

Proprio in questa ultima fase della salita la donna è caduta precipitando verso valle per oltre 300 metri e superando un salto di rocce che le è stato fatale. Sul posto è giunta l'eliambulanza 118, l'equipe a bordo ha potuto soltanto constatare il decesso della scialpinista la cui salma è stata recuperata dall'elicottero e consegnata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia giudiziaria.