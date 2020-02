Dal Nord Ovest - Tragedia ad una gara podistica: muore runner 72enne

Tragedia questa mattina durante la gara podistica organizzata dal locale gruppo alpini a Trofarello, dove un corridore 72enne è deceduto per arresto cardiaco. Al termine del "Trofeo Zurletti e Nimbo", che si svolge in Valle Sauglio, Fortunato Rubino ha avuto un malore durante il ristoro, ha perso i sensi si è accasciato a terra.

Sul posto è intervenuto immediatamente il 118, che ha tentato inutilmente di rianimarlo per 40 minuti: purtroppo non c'è stato nulla da fare e l'uomo è morto. La gara è stata subito sospesa: sul posto i Carabinieri. Rubino era un sportivo esperto: era tesserato per la Tiger Sport Running Team di Rivoli. Ad esprimere cordoglio la Uisp Piemonte e la Sda Atletica Leggera.