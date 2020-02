Cadono in pista e si feriscono a Bielmonte, in ospedale due sciatori

Serie di interventi in montagna. Nel pomeriggio di oggi, 9 febbraio, intorno alle 17, un 50enne si è infortunato sulle piste di Bielmonte: secondo le prime testimonianze, l'uomo sarebbe andato fuori pista atterrando sul tetto di un ristorante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i Carabinieri per prestare le prime cure del caso. Dalle prime informazioni, si pensa ad una sospetta lussazione della spalla. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso fino all'ospedale di Ponderano.

Sempre a Bielmonte, un ragazzo di circa 30 anni avrebbe riportato una frattura del femore dopo una caduta in pista intorno alle 10.30 di oggi. Anche in questo caso, il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso con l'elicottero.