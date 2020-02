Successo per Valdilana Festival, incontri fanno il tutto esaurito

Centinaia di persone e tantissimi contributi al "Valdilana Festival" che da venerdì fino a domenica ha animato le quattro municipalità con incontri aperti al pubblico. Venerdì è stato il turno delle scuole, poi in biblioteca a Trivero in serata tantissimi cittadini hanno voluto condividere le idee per il futuro del territorio.

Il tour è proseguito sabato con un doppio appuntamento per i giovani e poi per gli imprenditori nell'Atelier Laboratorio delle buone idee, la giornata si è chiusa con un incontro ancora a Soprana all'ex Mulino Susta. Domenica l'ultimo appuntamento a Mosso.Tanti i contributi avuti per l'evento proposto dall'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione.