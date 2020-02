Quando passi a mangiarti un panino da Tony e poi...vinci il Festival di Sanremo

Possiamo raccontare che chi passa dal camioncino di Tony Panini Buoni può, anzi diventa un qualcuno di famoso. E così è stato per Diodato, neo vincitore del 70esimo Festival di Sanremo. Ma non solo, successi conclamati per Coez, Bianco e Rancore anche loro a Biella, al Reload e da Tony.

"Diodato aveva bevuto una birra e abbiamo chiacchierato diversi minuti -racconta Antonio Filoni- un ragazzo umile e molto sensibile ai problemi sociali. Credo che in quell'occasione non avessi più panini da servirgli. Era tardissimo e il concerto appena terminato. Devo fare un grande plauso alla Fonderia Musicale che hanno portato finora artisti che si stanno rivelando grandi talenti. Hanno veramente un fiuto incredibile. Adesso sono curioso di sapere il programma del 2020".

E il sindaco di Mongrando, Tony Filoni ha anche pubblicato un post sulla sua pagina social: "Scusate ma non resisto ... Orgoglioso, grazie a quei Ribelli della Fonderia Musicale di avermi fatto conoscere nel 2018 questo Artista Diodato. Oggi sale sul Podio del 70esimo Festival di Sanremo ... che dire .. un Artista che arriva dal basso e che si fatto strada da solo ..un Artista dalla parte giusta ... questa foto risale a luglio del 2018 in occasione del Reload Sound Festival. Un plauso alla La Fonderia Musicale che in questi anni ci hanno fatto vivere emozioni con Musicisti di alto livello ...e continueranno a farlo! Edward Eddy Romano Niccolò Forzone Jacopo Lunardi e tanti altri Grazie!".