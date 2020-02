Famiglie e bambini alla serata benefica con gli alpini di Viverone-Roppolo

Sabato 1° febbraio in una cornice festosa, il gruppo alpini di Viverone Roppolo della sezione di Biella, durante l'assemblea annuale seguita da una cena da tutto esaurito, hanno centrato l'obiettivo "solidarietà per le generazioni future", devolvendo i proventi delle attività svolte nel 2019, pari a 2000 euro, alla Scuola Materna di Roppolo e alla Scuola primaria e materna di Viverone. La cerimonia si é svolta durante la cena alla presenza di numerosi bambini con le loro famiglie ed insegnanti, ed a autorità locali. “Un ringraziamento – spiegano - alle persone che partecipano alle nostre attività ed un plauso a tutti gli alpini di Viverone e Roppolo , coordinati dal Capogruppo Gianluca Scarafia, che hanno lavorato con spirito alpino come da motto della Sezione di Biella”.