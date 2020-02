3 belle idee per una festa di Prima Comunione indimenticabile

Con l'arrivo della bella stagione iniziano anche i festeggiamenti per la Prima Comunione dei bambini, un momento di grande gioia, ma allo stesso tempo che richiede delle attenzioni particolari dei genitori, perché dopo la cerimonia è d’uso continuare la giornata con una bella festa.

Le possibilità sono innumerevoli: un semplice pranzo in famiglia o prenotare un ristorante, fare una festa all'aperto o al chiuso, con animazione o meno e chi più ne ha, più ne metta.

Qualunque sia la soluzione adottata, l'importante è dare vita a un giorno piacevole, che doni un bel ricordo sia ai festeggiati che agli invitati.

Ecco dunque tre idee per una indimenticabile festa di Prima Comunione.

Festa classica

Lo stile classico è sempre molto elegante e apprezzato e trasmette un grande senso di rispetto per l'evento, sottolineandone il senso di purezza.

· La location

Solitamente, per questo tipo di festa, si tende a prediligere un ristorante, magari con un bel panorama e, se il tempo lo permette, non è da escludere un bel giardino dove i bambini possano giocare in libertà.

· Gli addobbi

Il colore per eccellenza della Prima Comunione è il bianco, ma donano grazia anche un rosa o un celeste dalle tonalità molto tenui.

Nel caso in cui si optasse per un rinfresco, magari prima del pranzo, sono reperibili piatti, tovaglie e bicchieri di carta decorati a tema, decisamente eleganti e di grande effetto.

I palloncini sono sempre graditi, ricordandosi di mantenere una certa costanza con i colori scelti, così come per tutto il resto degli addobbi.

I gigli o, a preferenza, altri fiori bianchi, sono anch'essi bellissimi e pieni di grazia, posizionati come centro tavola o collocati con equilibrio nella sala.

· La torta

Certamente l'arrivo della torta è uno dei momenti più attesi. Uno stile classico prediligerà un dolce non troppo eccentrico e i gusti saranno a discrezione della festeggiata o del festeggiato.

In commercio esistono delle graziose statuette da posizionare sulla torta, con vari modelli di bambina o bambino.

Nel caso si decidesse di affidarsi a un cake designer, è possibile consultarsi con lui per una decorazione sobria, ma allo stesso tempo di grande effetto, con graditi richiami alla simbologia della Prima Comunione.

· L'animazione

Un mago è spesso la prima idea, ma è possibile optare anche per qualcosa di un po' più particolare, sempre in tema con lo stile della festa. Nel caso in cui questa si svolgesse all'aperto, un artista delle bolle di sapone sarebbe di grande impatto e comunque non intaccherebbe l'eleganza di uno stile classico.

Avendo scelto per una tipologia di festa finalizzata a mantenere vivo lo spirito della Prima Comunione, sarebbe un momento di grande emozione la dedica di discorsi emotivi. Si consiglia di preparare il testo in anticipo, meglio se scritto, per garantirne la fluidità dell'esposizione.

· Le bomboniere

Il mondo delle bomboniere è davvero vasto, in grado di soddisfare ogni esigenza. Prediligendo uno stile classico, è possibile optare per soprammobili in porcellana o in argento, così come creare qualcosa con le proprie mani, magari usando l'uncinetto.

Una vasta scelta di bomboniere può trovarsi anche nei negozi della propria città. Nel caso in cui si preferisse cercare online, Holyart rappresenta davvero un punto di riferimento per quello che riguarda l'e-commerce di articoli religiosi.

· L'abbigliamento

La Prima Comunione offre una buona occasione per indossare un bell'abito. Per una festa classica, è un'ottima scelta un vestito semplice e comodo, ma comunque elegante.

Per quanto riguarda la festeggiata o il festeggiato, oltre alla tunica necessaria per la funzione, che comunque può essere anche noleggiata, camicia e giacca per lui e abito da sposina per lei saranno perfettamente in armonia con lo stile della festa.

Festa a tema

Se l'idea di una festa classica non convincesse e si preferisse qualcosa di più particolare, una festa a tema potrebbe essere una buona possibilità, senza comunque mai dimenticarsi che si sta festeggiando una Prima Comunione.

· La location

In questo caso, le possibilità sono davvero innumerevoli. Tempo permettendo, potrebbe essere un'idea originale optare per una festa in spiaggia, magari con un barbecue.

In alternativa, contattare un agriturismo andrebbe ad unire la bontà del cibo con lo spazio per i bambini, che potrebbero anche giocare con gli animali.

· Gli addobbi

Tutto, qui, dipende dal tema scelto per la festa: palloncini, festoni, tovaglie, andranno a riflettere l'atmosfera che si desidera trasmettere, ponendo massima attenzione a creare omogeneità nello stile.

· La torta

In questo caso, affidarsi a un cake designer potrebbe essere la scelta migliore, in quanto permetterebbe di ottenere una creazione in grado di rispettare sia lo stile scelto per la festa, sia il richiamo alla Prima Comunione, che non deve mai passare in secondo piano.

· L'animazione

Se si decidesse di festeggiare in un agriturismo, i cavalli e gli altri animali potrebbero essere sufficienti a intrattenere i bambini, ma potrebbero esserci anche altri interventi sempre legati al mondo della natura.

Anche in questo caso, il mago sarebbe una buona scelta ma, in base al tema della festa, potrebbero anche essere chiamati attori a interpretare vari personaggi di fantasia.

· Le bomboniere

La forma delle bomboniere andrà a riflettere il tema della festa e, così come per la festa classica, potranno sia essere realizzate a mano che ordinate su commissione.

· L'abbigliamento

Anche se la festa non riflette uno stile classico, ciò non toglie che si sta festeggiando un evento importante, un sacramento, dunque l'abito potrà anche azzardare colori un po' più vivaci, ma è buona norma mantenere l'eleganza.

Festa di gruppo

Capita molto spesso che più amici o compagni di classe ricevano la Prima Comunione lo stesso giorno, dunque potrebbe essere una simpatica e pratica scelta quella di organizzarsi con gli altri genitori e festeggiare tutti insieme.

In questo caso, per quanto riguarda lo stile, classico o a tema, basterà trovare un accordo che soddisfi tutti.