Il Biellese magico e misterioso: Il rifugio segreto dell’elfo della “Cassa del Purcarel” sulla Serra

Con il misterioso nome di “Cassa del purcarel” si indica una depressione naturale di forma circolare con un diametro d’una sessantina di metri che si trova sulle estreme propaggini meridionali della Serra a poca distanza dal lago di Bertignano. E’ un luogo suggestivo e anche misterioso perché come accade nel terreno semiargilloso delle morene, resta asciutto e pietroso ma quando le piogge sono molto intense si trasforma in un vero e proprio stagno d’acqua piovana. La doppia natura della pozza, radura litica quand’é asciutta e acquirino con piante anfibie con il maltempo, luogo dove l’acqua compare e scompare rappresenta un caso naturale davvero singolare.

La “Cassa” é posta sotto la tutela della Sorintendenza Archeologica di Biella perché si ritiene sia stata sede di un insediamento preistorico di cui sarebbero prova la presenza di alcuni ammassi di pietre ai suoi bordi, interpretati come base per delle palafitte.

Che possano essere state delle vere e proprie abitazioni é comunque improbabile, perché la depressione dove si trovano é il posto meno salubre ed é umido e buio. Più probabile sia stato una sorta di magazzino dei palafitticoli di Bertignano o un primitivo sito cimiteriale, come conferma il ritrovamento sul suo fondo di resti di manufatti (“frustuli di ceramica”) sia del Neolitico che dell’Età del Bronzo.

Guardando le foto satellitari della Serra la “Cassa” appare come un cerchio chiaro che interrompe il verde della fitta vegetazione e questo ha fatto galoppare la fantasia, al punto che qualche anno fa c’era chi giurava d’aver visto aggirarsi nei boschi vicini strani esseri alieni.

In realtà, il vero segreto é il significato del suo nome.

Col termine di “Cassa” si deve intendere un nascondiglio, come nel francese “cache”; perciò si parla di un rifugio. Ma cosa significa “Purcarel” ?

La fervida fantasia del leggendario popolare ha fornito una curiosa, pittoresca ed affascinante spiegazione: il toponimo non indicherebbe lo stagno, ma la tana d’un misterioso abitatore della zona.

In un lontano passato di fantastiche esistenze di esseri fatati, una buca nascosta sarebbe stata abitata da uno gnomo dei boschi, un essere temuto ma considerato per ragioni ignote un essere sudicio ed immorale, come un maiale che in lingua piemontese si chiama “purchèt” o il cinghiale, in francese “porc sauvage”.

Nella sua preziosa guida ai segreti del Piccolo Popolo, lo scrittore ed etnologo Dario Spada ricorda che nella vicina val dl’Elf vivevano nei tempi della storia fantastica delle tribù di elfi. Venivano chiamati “ghignarèl” perché allegri (sempre pronti a “ghigné”, ridere) e dispettosi.

Sembra dunque che un altro folletto dei boschi con caratteristiche differenti possa aver dato origine alla leggenda sulla Serra e che la sua misteriosa “Cassa” sia stata davvero un nascondiglio da dove, come tutti quelli della sua specie, faceva la guardia alla “mòja” sottostante, così originale e misteriosa perché l’acqua vi appariva e scompariva quasi per miracolo.

Ma questi racconti possono avere un fondo di verità ?

Basta andare sul posto per notare che tutti i sentieri dell’intera zona sono delimitati ai lati da lunghe teorie di muretti a secco e che per circa un centinaio di metri sulla collina sovrastante la pozza d’acqua é stata eretta con un lavoro titatico una muraglia megalitica alta un metro per sorreggere il terreno.

Ebbene, proprio di fronte al laghetto misterioso si scopre nell’ininterrotta cinta pietrosa una piccola nicchia, creata con lastre litiche che formano una rientranza simile a quella dei “crotin” per la conservazione degli alimenti creati nei secoli dai nostri alpigiani.

E’ troppo piccola ed angusta per contenere un adulto, ma sembra grande abbastanza per un piccolo essere della fantasia.

Lo spazio inusuale é un vero e proprio dolmen, delimitato da pietre poste verticalmente che sorreggono una lastra orizzontale. Una costruzione del tutto singolare e misteriosa.

E’ davvero questa la “Cassa” segreta del “Purcarèl”, guardiano delle acque ?

