Brava Biella, così si fa. Domata Bergamo a domicilio 89-76 - Le Pagelle

Bergamo non può nulla contro un'Edilnol che per lunghi tratti ritrova lo smalto perduto, nonostante un Donzelli a riposo per influenza.

In terra Orobica finisce 76-89 per i Rossoblù.



I protagonisti

Ad Agosto lo avevamo visto tartassato dai rimproveri di Galbiati, ancora acerbo per la pallacanestro "vera" alla quale si stava appena affacciando e, probabilmente, ancora in ambientamento nella prima esperienza lontano da casa.

Oggi Ludovico Deangeli si è iscritto alla stagione dell'Edilnol Biella da con un primo tempo da protagonista - inatteso - in cui si è guadagnato fiducia e minuti in campo.

Era Novembre, invece, quando Eric Lombardi sullo stesso parquet di questa sera, subiva ingiurie a sfondo razzista da alcuni tifosi di Treviglio.

Oggi Eric è stato il migliore dei suoi, dominante in attacco ed in difesa, immarcabile e motivato come non mai a trascinare Biella alla vittoria, esorcizzando allo stesso tempo quel parquet macchiato di infamia con 25 punti, suo massimo in maglia Edilnol.

Il match

Biella ha fatto il suo dovere, premendo sull'acceleratore dal primo minuto scappando sino al +20 con gli avversari doppiati 20-40.

Poi il meccanismo perfetto fino a lì si inceppa complici le fiammate di Zugno che ricucono poco a poco il divario, sino a portarlo in singola cifra. Bergamo a quel punto ci crede, siamo nel terzo quarto, ma Biella con la vena del duo Lombardi-Omogbo e la direzione d'orchestra di Saccaggi, ribatte colpo su colpo chiudendo virtualmente il match già a 2 dal termine della partita. Finirà 76-89.

Occhi ora puntati sul prossimo match in programma sul parquet di Napoli domenica prossima 16 febbraio, quando ormai mancano 3 match alla conclusione della regular-season.



Tabellini



Bergamo:

Jeffrey Carroll 22 (2/6, 4/6), Ruben Zugno 21 (6/10, 2/10), Darryl joshua Jackson 19 (5/8, 3/8), Davide Bozzetto 5 (1/3, 1/1), Omar Dieng 5 (1/4, 1/4), Giovanni Allodi 2 (1/2, 0/0), Cosimo Costi 2 (1/1, 0/1), Andrea Augeri 0 (0/0, 0/0), Alessandro Marra 0 (0/0, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0), Enrico Crimeni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bertuletti 0 (0/0, 0/0)

Edilnol Biella:

Eric Lombardi 25 (7/10, 3/5), Emmanuel Omogbo 18 (6/14, 0/2), Giordano Bortolani 13 (4/8, 1/7), Lorenzo Saccaggi 9 (3/5, 0/2), Ed Polite jr 7 (3/5, 0/0), Simone Barbante 7 (2/3, 0/1), Matteo Pollone 5 (1/1, 1/1), Lodovico Deangeli 5 (2/2, 0/0), Federico Massone 0 (0/4, 0/1), Riccardo Bassi 0 (0/0, 0/0), Joseph jonathan Blair 0 (0/0, 0/0), Daniel Donzelli 0 (0/0, 0/0)





Pagelle

Saccaggi 6,5 - giornata in ufficio, quando accelera è decisivo

Polite 5,5 - Giornata storta con 5 falli, ininfluente sul risultato.

Lombardi 8 - Migliore in campo, una dinamo inarrestabile

Bortolani 6 - Gioca più spensierato e si vede, le buone percentuali arriveranno

Massone 6 - Ordinaria amministrazione

Omogbo 7,5 - Domina il pitturato

Barbante 6 - Ormai è una certezza, gioca minuti importanti

Pollone 6,5 - Partita di Pollone da Pollone, difesa e prontezza

Deangeli 7 - Primo match in cui incide, se ingrana il talento è cristallino.