A Bergamo per dimenticare Treviglio, l'Edilnol è in cerca di riscatto

Il tono della voce di Saccaggi nella flash post-partita dopo Treviglio non lasciava dubbi: nelle pance del Capitano e di tutti i giocatori biellesi ribolliva una rabbia difficile da arginare dopo la sconfitta in overtime indigesta nell'infrasettimanale. Una voglia di rivalsa immediata e di vendetta sportiva. Lo sport, per quanto ingiusto possa sembrare in certe occasioni, fa però scuola per come fornisca sempre un'occasione per rifarsi. Il fato ha così messo davanti ai ragazzi di Galbiati un'altro match, distante appena 72 ore, ancora contro una Bergamo.

All'andata Biella fece valere il fattore campo limitando le incursioni ospiti con discreta semplicità, limitando la resa dell'unico straniero presente Lautier-Ogunleye.

Oggi la BB14 è cambiata, recuperato l'assente dell'andata Carroll, ha sostituito il già citato L.-O. con Jackson, tiratore che ha avuto un impatto positivo sui suoi e che, vista la prestazione decisiva dell'analogo Trevigliese Collins, andrà guardato con un'occhio particolare onde evitare fiammate simili.

Gli Orobici bazzicano i bassifondi della classifica, la 14esima posizione con appena 8 punti però non deve illudere, prevedendo una facile vittoria dell'Edilnol. Bergamo in casa è tradizionalmente avversario coriaceo e che vende cara la pelle.

Inoltre, per i Rossoblù, si tratta di un match dal peso particolare, importante, termometro del carattere che i nostri dimostreranno di avere.

Fondamentale sarà quindi l'approccio alla trasferta.

Concentrazione, coesione e "fame agonistica" dovranno essere i fondamenti del match, indipendentemente da come, poi, andrà a finire.

Palla a due sabato, ore 18:00 per BB14 Bergamo - Edilnol Pallacanestro Biella.