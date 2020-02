Lauretana e Menabrea a Beer&Food Attraction: una passione in comune per l’eccellenza

Due aziende dello stesso territorio: il Biellese. Due aziende con una passione in comune: l’eccellenza. Dal 15 al 18 febbraio, Lauretana e Menabrea condivideranno lo stand al Beer&Food Attraction di Rimini. Giunta alla VI edizione, la manifestazione riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’Out of Home.

Per l’occasione, le due realtà biellesi presenteranno importanti novità in esclusiva: la nuova bottiglia in PET da 1 litro per Lauretana e Arte in bottiglia, la nuova birra non filtrata per Menabrea, che servirà da bere nel nuovo bicchiere brandizzato, realizzato per la prima volta con il 100% di vetro riciclato.