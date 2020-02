FISAR Biella "cambia casa": La nuova sede è Cascina Era

Un'importante novità arriva in casa FISAR: la Delegazione di Biella, con un pizzico di orgoglio, informa tutti gli attuali e futuri associati che il Consiglio Direttivo della Delegazione di Biella, a due anni dal suo insediamento, da gennaio 2020 ha deciso di spostare la propria sede per tutte le attività, didattiche e non, dall'attuale locale in Biella, al Relais Cascina Era di Sandigliano.

L'inaugurazione della nuova sede si svolgerà venerdì 21 febbraio alle ore 20, con una degustazione orizzontale dedicata al vino Barbaresco del 2016,introdotta dal docente Fisar dott. Domenico Calvelli. I 6 vini saranno accompagnati da piatti del territorio langarolo e saranno presenti due produttori. La serata inizierà con il brindisi di benvenuto con un Altalanga di Banfi offerto da Fisar, per celebrare questo nuovo grande cambiamento. Successivamente, verranno consegnati gli attestati ai corsisti di primo livello e i tastevin ai neosommelier.

"La struttura, originale e suggestiva, della stessa proprietà del Relais Santo Stefano (ex Cascina Casazza) di Sandigliano è un locale di charme trai più eleganti del biellese - spiega Elena Caldera, Delegato di Biella -. L'incontro con la proprietà ha permesso la nascita di una sinergia, con lo scopo di consolidare nel tempo occasioni e prospettive stimolanti sia per la nostra Associazione che per la stessa struttura: l'anno in corso sarà un banco di prova e verifica". Con questa scelta, il Consiglio di Delegazione intende rafforzare e rilanciare l'immagine di Fisar all'interno del territorio, con una visibilità più qualificata.

"Il nostro auspicio ora è che questa collaborazione sia l'occasione per ritrovare tutti i nostri amici Sommelier di un tempo - conclude Elena - con cui continuare a condividere la passione e l'entusiasmo per la cultura del vino, per ampliare le conoscenze e l'orgoglio Fisar, e, non da ultimo, far crescere la nostra Associazione!".

Cascina Era si trova in Via Casale, 3 a Sandigliano (BI).

Per info e prenotazioni (entro il 19 febbraio): Cell. 333 6337596 (Segretario Walter Teodorico)