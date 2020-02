Domenica la tradizionale fagiolata a Trivero - Valdilana

Come ogni anno a Trivero si terrà la tradizionale Fagiolata a cura della Pro Loco. Domenica 9 febbraio saranno appositamente allestiti punti di ristoro con i volontari dove sarà possibile trovare e assaggiare la tipica fagiolata con i salamini.

Al fine di agevolare i cittadini, i paioli saranno collocati in tre postazioni: in Piazza della Repubblica al Ponte Lora, in Piazza della Chiesa in Frazione Pratrivero e in Piazza XXV aprile a Ponzone. La distribuzione avrà inizio a partire dalle 10,30 e gli organizzatori consigliano di portare con sé i contenitori propri.