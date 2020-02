Coggiola, raccolta fondi per il santuario del Cavallero: Stasera la cena del bollito

Proseguono le iniziative per raccogliere fondi a favore dell'opera di restauro del santuario del Cavallero. Stasera alle 19.30 nei locali dell'asilo di Portula sarà proposta la "cena del bollito" organizzata da Odv Amici del Cavallero, l'organizzazione che si è riunita proprio per seguire le opere di recupero del santuario. Per prenotazioni è possibile contattare Antonella al 3298838647, Paolo al 3382068451 o Mauro alla Pasticceria Dolci Capricci di Coggiola. Durante la serata sarà fatto il punto sul lavoro svolto e verrà presentato il progetto di rilancio.