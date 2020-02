Oropa 2020, selezionate le musiche per la V Incoronazione

Per la V centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa che si terrà il 30 agosto 2020 è stato indetto un bando di concorso musicale organizzato dal Comitato per l’organizzazione degli Eventi Artistici del Centenario in collaborazione con Feniarco (Federazione Nazionale delle Associazioni Corali Italiane) e ACP (Associazione Cori Piemontesi). Nelle quattro incoronazioni che si sono susseguite dal 1620 al 1920 la musica è sempre stata una presenza costante e imprescindibile.

Musici provenienti da tutto il Piemonte (e non solo) hanno allietato ogni centenario le migliaia di persone riunitesi ad Oropa in questi eccezionali momenti di festa. Per celebrare l’ultima incoronazione fu don Pietro Magri (1873-1937) a comporre appositamente l’oratorio “La Regina delle Alpi”: una rilettura suggestiva della storia antica di Oropa che eseguì per la prima volta domenica 29 agosto 1920 dirigendo i 300 elementi dell’orchestra che suonarono davanti a 150.000 devoti.

Quali musiche accompagneranno l’incoronazione del 2020? Sabato 1 febbraio scorso, nella suggestiva biblioteca del santuario, i membri della Commissione musicale preposta a valutare gli elaborati pervenuti, hanno selezionato i brani che allieteranno le celebrazioni del prossimo 30 agosto. Simone Baiocchi in rappresentanza della Associazione Nazionale S. Cecilia, Efisio Blanc in rappresentanza di FENIARCO (federazione nazionale italiana delle associazioni corali) e di ACP (associazione cori piemontesi), Giulio Monaco direttore artistico di Oropa2020, Franco Monego in rappresentanza di FENIARCO (federazione nazionale italiana delle associazioni corali) e di ACP (associazione cori piemontesi) e Silvano Presciuttini in rappresentanza del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, alla presenza del responsabile dell’Ufficio Liturgico della Diocesi di Biella don Massimo Minola, hanno vagliato gli spartiti inviati alla Diocesi di Biella dai partecipanti alla straordinaria gara musicale.

La giornata di lavoro intenso e delicato, allietata dalla visita del Vescovo Mons. Farinella, si è svolta in un clima di serenità e di condivisione. Per decretare i vincitori del bando, la giuria si è confrontata sul connubio tra parte orchestrale, sull’interazione tra coro ed assemblea, sulla creatività musicale, sul contenuto biblico e liturgico delle parole degli inni sacri, sulla fattibile recezione dalle corali della diocesi.

Sono stati quindi selezionati all’unanimità, per le tre differenti categorie:

Categoria A “Composizione delle parti di un Ordinarium Missae…”, Premio all’elaborato contrassegnato con il motto “Aeternum Cantabo” del compositore Jefferson Curtaz, nato a S. Paolo del Brasile e residente ad Aosta.

Categoria B “Composizione di una serie di brani dal Proprium Missae: Canto Processionale – Salmo Responsoriale – Canto per la Cerimonia di Incoronazione – Alleluia. Premio all’elaborato contrassegnato con il motto Congregavit Nos (B1) del compositore Jefferson Curtaz. Vengono segnalati i seguenti singoli brani: Canto di Inizio e Preghiera dei Fedeli estrapolati dall’elaborato contrassegnato con il motto Congregavit Nos (B2) del compositore Jefferson Curtaz.

Categoria C “Composizione di un brano di ispirazione mariana/religiosa/devozionale”. Premio al brano contrassegnato con il motto O Spes Ave del compositore Fausto Fenice, nato a Stresa e residente a Verbania (VB).

Sono stati inoltre assegnati i seguenti premi speciali: Premio speciale ACP “per una composizione di carattere innodico” al brano contrassegnato con il motto Fiore d’ Inverno del compositore Sandro Frola, nato a Torino e residente a Barone Canavese (TO) Premio speciale ACP “per una composizione rivolta ad una assemblea giovanile” al brano contrassegnato con il motto Omnia Vincit Amor del compositore Andrea Donati, nato a Milano e residente a Milano Viene segnalato inoltre il seguente brano, contrassegnato dal motto satorarepotenetoperarotas del compositore Andrea Buonavitacola, nato a Borgosesia e residente a Serravalle Sesia (VC).

"Nei prossimi mesi - spiega Don Massimo Minola, responsabile dell’Ufficio Liturgico della Diocesi di Biella - verranno attivate le corali che hanno aderito al progetto musicale Oropa 2020. Si avvierà così un percorso di prove per ottimizzare l’esecuzione del “grande coro” del centenario. Un coro armoniosamente composto da un gruppo di professionisti e dal coro guida, la cui vocazione è quella di animare l’assemblea di pellegrini che accorrerà ad Oropa il prossimo 30 agosto. Gli Uffici diocesani preposti alla disciplina delle celebrazioni liturgiche e musicali esprimono insieme al vescovo grande soddisfazione per il lavoro svolto; al contempo anticipano l’augurio sincero per eccellenti risultati a venire".