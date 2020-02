Dal Nord Ovest - Valsesia in lutto per Paolo Carlesi, 31 anni

Anche la Valsesia in lutto per la morte di Paolo Carlesi, il giovane di 31 anni scomparso in montagna. La mamma infatti è originaria di Varallo e la famiglia spesso ha fatto tappa in Valsesia. Carlesi abitava con la famiglia a Seregno e martedì è precipitato dal Grignone, proprio nel giorno del compleanno di suo padre. Il 31enne è scivolato per 200 metri mentre si stava preparando ad affrontare con due amici il Canale della Fiamma. Paolo Carlesi lavorava come tecnico radiologo all'istituto di oncologia di Milano ed era iscritto al Cai.