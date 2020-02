Dal Nord Ovest - Scontro tra due vetture, una persona incastrata tra le lamiere

Nella tarda mattinata di oggi, 8 febbraio, una squadra permanente del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris, comando provinciale di Vercelli, è intervenuta a Crescentino per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. L'intervento si è reso necessario per l'estrazione di uno dei passeggeri dall'interno dell'abitacolo incidentato e per la messa in sicurezza dello scenario a causa della presenza di un mezzo alimentato a GPL. La vittima è stata successivamente trasportata al DEA di Chivasso dal 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.