Dal Nord Ovest - Auto in fiamme, Vigili del Fuoco al lavoro

Auto in fiamme in via Sestri Ponente a Trino. L'episodio è accaduto intorno alle 17,30 di ieri, 7 febbraio. Ad intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli e una del distaccamento volontario di Trino. Giunti sul posto gli uomini del 115 hanno spento il rogo e messo in sicurezza la vettura e tutta l'area interessata dal fuoco.