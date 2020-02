Sala, pescatore preso di mira dai ladri. Il sindaco: "La seconda volta in meno di un anno"

Canne da pesca e trofei. Questo il particolare bottino di cui si sono appropriati i topi d'appartamento che ieri sera, 7 febbraio, hanno colpito in un'abitazione di via XX Settembre angolo Piazza Gramsci a Sala Biellese. Una brutta sorpresa per il proprietario, di ritorno da un incontro sulla raccolta dei rifiuti ingombranti che ha riunito cittadini e amministrazione.

"Lo stesso furto nella medesima casa era stato messo a segno la scorsa primavera - spiega il sindaco Roberto Blotto -. Per molto tempo, il nostro paese è stato oggetto di numerosi furti, soprattutto per via delle seconde case presenti sul territorio. Negli ultimi anni, però, gli episodi sono diminuiti anche grazie al prezioso lavoro dei Carabinieri della Stazione di Mongrando e alla presenza delle telecamere".

Proprio grazie all'impianto di videosorveglianza, le forze dell'ordine erano riuscite a individuare i responsabili dell'aggressione a don Giovanni Zacchero Gambro, che nei primi mesi del 2018 era stato picchiato, legato e rapinato da due malviventi. Anche per questo episodio, nulla verrà lasciato al caso nelle indagini aperte dai militari.