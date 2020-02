Presunte fughe di gas allarmano i residenti di Cossato e Candelo, arriva il 115 FOTO

Serata di interventi per i Vigili del Fuoco biellesi. Oltre agli incendi a Mezzana e a Ponderano, gli uomini del 115 sono intervenuti a Cossato e a Candelo per due presunte fughe di gas.

A Cossato, in via Mercato, un mezzo dal distaccamento volontario del paese e una squadra dal comando provinciale di Biella hanno verificato e individuato la perdita, dovuta ad alcune bombole GPL. La zona è stata messa in sicurezza.

A Candelo, invece, l'odore avvertito dai residenti di via San Sebastiano sarebbe dovuto ad una fogna e quindi non riconducibile ad una perdita di gas.