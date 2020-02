Incendi a Mezzana e Ponderano, in azione i Vigili del Fuoco FOTO

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 20 di questa sera, 8 febbraio. Due squadre del distaccamento volontario di Ponzone sono intervenute a Mezzana per un incendio di sterpaglie, che si è esteso per un centinaio di metri quadri. Poco dopo, gli uomini del 115 sono intervenuti in via per Cerrione a Ponderano, per un incendio di residui vegetali. Con loro anche una pattuglia della Polizia di Biella.