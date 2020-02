Valdilana Festival, incontro con i cittadini in biblioteca

Nell'ambito di Valdilana Festival ieri sera, 7 febbraio, l'amministrazione comunale del sindaco Mario Carli ha voluto incontrare i cittadini nell'Aperi-consiglio, un incontro alla biblioteca del Centro Zegna in cui discutere di come sarà Valdilana tra una decina di anni. L'obiettivo della giunta era proprio quello di raccogliere idee e condividere anche i progetti con i cittadini cercando di aprire un dialogo costruttiva. I partecipanti a cerchio si sono confrontati, hanno parlato, ascoltato e preso appunti. Alla fine è stato un dibattito costruttivo dove ognuno ha potuto dire la propria opinione. Una agorà dove tutti hanno dato il proprio contributo. Oggi sono in programma altri incontri con i giovani e con gli imprenditori.